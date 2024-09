Carte bleue, virements instantanés, sans contact… Les fraudes à travers les moyens de paiement se stabilisent

La fraude à travers les moyens de paiement reste relativement stable, en dessous de 1,2 milliard d'euros, selon le dernier rapport de la Banque de France sur la sécurité des moyens de paiement publié mardi 10 septembre. Pourtant, le nombre de transactions sans argent liquide ne cesse de progresser : + 5% l'an dernier. Si les pare-feu technologiques fonctionnent, ce qui préoccupe la Banque de France ce sont nos propres failles, nos mauvais réflexes et autres imprudences.

Des fraudes qui se stabilisent

Les progrès sont indéniables. La fraude reste contenue : + 0,2% l'an dernier pour un nombre de transactions record de 32,2 millions d'opérations. Dans l'ensemble, ces transactions sont donc plus sûres. C'est le cas par exemple du paiement par carte bancaire - le moyen de paiement préféré des Français puisqu'il représente six transactions sur dix - pour lequel la fraude a baissé d'un tiers sur internet depuis 2019. Pour le sans contact, surtout par téléphone, les chiffres sont impressionnants : pour 100 000 euros de paiement, la fraude est estimée à 20 euros seulement, contre 60 auparavant. Même les virements instantanés sont plus sûrs, alors que les Français les utilisent de plus en plus chaque année.

Le chèque, devenu peu à peu le maillon faible, voit lui aussi le montant de ses fraudes baisser : - 8%. Il faut dire que depuis 2020 les banques signalent et stoppent net les remises de chèques douteuses, ce qui a permis d'éviter, l'an dernier, plus de 220 millions d'euros de fraude potentielle. Mais le problème perdure puisque ces mêmes banques s'obstinent à envoyer à leurs clients, par courrier et sans les prévenir, des chéquiers vierges qui se perdent et sont surtout volés. La Banque de France milite pour que les clients aient au moins le choix de pouvoir aller chercher leur chéquier dans leur agence bancaire sécurisée.

Des mesures pour améliorer encore plus la sécurité de nos transactions

Dans un an, grâce à des accords interbancaires, on pourra vérifier qu'un IBAN correspond bien à un nom de bénéficiaire, autrement dit, que votre virement ira bien à la personne souhaitée. Autre amélioration dès le mois prochain, on va mieux repérer les usurpations de numéros de téléphone. Les opérateurs téléphoniques pourront même bloquer un appel douteux, mesure très utile dans les cas de spoofing.

D'ores et déjà le plus sûr rempart contre les arnaques reste de déjouer les manipulations. Si un soi-disant ami a besoin de faire encaisser des chèques pour son compte, ou que le fournisseur d'une entreprise affirme avoir changé de coordonnées bancaires, il ne faut transmettre ni codes, ni mot de passe, ni identifiants bancaires. Ce sera d'ailleurs l’objet d'une nouvelle campagne d'information dans les semaines à venir sur les réseaux sociaux et auprès des influenceurs, donc à destination des plus jeunes.