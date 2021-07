Axel Kahn est décédé à 76 ans

C. Giroud

Axel Kahn avait cette capacité, cette aisance à évoquer la mort sans anxiété. Le généticien se savait condamné, mais il parvenait à s'en détacher, comme dans l'émission "C à vous" sur France 5 le 17 mai dernier. Scientifique, philosophe et humaniste, Axel Kahn rêvait petit d'être vétérinaire, il deviendra médecin puis chercheur à l'Inserm, président d'université et généticien.

Axel Kahn dédramatisait

Au cœur de sa vie, il y avait cette volonté de vulgariser la science. Il avait aussi ce besoin d'interroger constamment les questions d'ordre éthique et morale, tout particulièrement lors des découvertes sur le clonage. Dans les 1 000 vies d'Axel Kahn, il y a eu un moment politique. En 2012, il est candidat PS aux élections législatives, à Paris. Battu, Axel Kahn se lance dans une traversée de la France à pied, des Ardennes aux Pyrénées. Il parcourt 2 000 km en trois mois. Rattrapé il y a quelques années par la maladie, il racontait son combat sur un blog. Axel Kahn, décédé mardi 6 juillet à 76 ans, est un homme qui a réussi à profiter des derniers instants, comme pour célébrer la vie.