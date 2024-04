Armes de guerre : enquête sur un trafic qui a le vent en poupe en Europe

Le trafic d'armes de guerre est en hausse en Europe. Sur le sol français, ces armes sont à l'origine de règlements de comptes mortels, à l'image de ceux survenus à Nîmes, dans le Gard, ces derniers mois.

Il y a un mois, un mort a été abattu par des tirs de kalachnikov, à Nîmes (Gard). Le 20 Heures de France 2 a recensé 105 fusillades à l'arme de guerre en 2023. Fusils d'assaut M16, pistolets-mitrailleurs Uzi, AK47... Les armes sont variées. À Nîmes, la violence s'accentue. Quatre morts sont à déplorer ces derniers mois. Le 23 août dernier, un jeune homme de 18 ans est décédé. Le 20 Heures a localisé une vidéo filmée ce jour-là au cœur de la cité Valdegour. L'homme y porte un SIG-550.

Des armes venues de Suisse

Ce fusil d'assaut est fabriqué en Suisse, où les armes sont plus répandues et la législation plus souple. Là-bas, les armuriers regorgent d'armes de guerre, dont le SIG-550. Les armuriers sont régulièrement la cible de vols. L'une d'elles l'a été à quatre reprises depuis 2020. Les auteurs d'un de ces vols ont été arrêtés en France, à Lyon (Rhône), quelques mois plus tard. Mais sur les 300 armes volées, seulement sept ont été retrouvées, selon nos informations. Les autres alimentent désormais le marché noir.