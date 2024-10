La syndicaliste Marylise Léon constate une "libération de la parole raciste et antisémite sur les lieux de travail"

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, affirme mardi 8 octobre sur France Inter constater une "libération de la parole raciste et antisémite sur les lieux de travail", et ce de manière "beaucoup plus spontanée et assumée". Si la syndicaliste ne donne pas de données chiffrées, elle précise avoir eu des remontées à l'occasion de "rencontres d'équipes et de salariés". "J'ai été interpellée par des élus", ajoute-t-elle.

La leader de la CFDT explique que "cela se manifeste par des interpellations ou des insultes à la machine à café, devant témoin". Ces remontées ne semblent pas être des cas isolés, puisque Marylise Léon assure l'avoir "vu partout en France" et "dans les différents secteurs d'entreprise". Face à ce constat, la secrétaire générale du syndicat CFDT plaide pour "de la prévention" et invite "les organisations syndicales à être au rendez-vous pour être aux côtés des victimes".

Marylise Léon : "Il y a une libération de la parole raciste dans les entreprises, à mon échelle, j'ai été interpellée par des élus. Cela se manifeste par des interpellations et des insultes à la machine à café, de salariés entre eux." #le710Inter pic.twitter.com/AUQr0okhOs — France Inter (@franceinter) October 8, 2024

Elle rappelle que le racisme et l'antisémitisme "ne sont pas des opinions. C'est un délit".