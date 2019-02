De nouvelles inscriptions antisémites découvertes à Paris et dans le Loir-et-Cher

Une dizaine de tags antisémites ont été découverts jeudi dans le sud de la capitale.

Des inscriptions antisémites ont été découvertes, jeudi 21 février, sur des façades d'immeubles et du mobilier urbain dans le XIVe arrondissement de Paris, au lendemain d'annonces d'Emmanuel Macron pour lutter contre la "haine" antijuifs. Selon l'adjoint à la sécurité de la mairie du XIVe, Cédric Grunenwald, "autour d'une dizaine" de tags antisémites ont été comptabilisés "dans plusieurs rues du quartier Plaisance", dans le sud de la capitale.

Deux tags antisémites rue d Alesia ce matin #AFP pic.twitter.com/tWrLB83G8M — Alexandre Hiélard (@alexhielard) 21 février 2019

"Sale juif", "dehors" et une croix gammée à l'envers ont été inscrits au marqueur sur la porte en bois d'un immeuble de la rue d'Alésia, a observé le journaliste de l'AFP. A une cinquantaine de mètres de là, sur la façade de sanisettes était écrit, également au marqueur, "Sale juif mort", tandis qu'à proximité, sur le banc d'un abribus était inscrit "Sale juif" avec une croix gammée tracée à l'envers. Et sur la façade d'un immeuble, un tag "sale juif" a été écrit à côté de la plaque professionnelle d'un médecin.

Des tags antisémites visant Emanuel Macron à Blois

Des tags antisémites ont d'autre part été découverts mercredi à Blois, dans le Loir-et-Cher, rapporte France Bleu Orléans jeudi. Ces inscriptions, retrouvées sur un abribus, visaient Emmanuel Macron. Des croix gammées ont été dessinées, ainsi que les mentions "Emmanuel Hitler", et "Adolf Macron". Ces tags ont rapidement été effacés par les services municipaux, précise France Bleu Orléans. La semaine dernière, déjà, une trentaine de tags antisémites et des croix gammées avaient été découverts dans un immeuble en chantier, à Blois. Le préfet du Loir-et-Cher a aussitôt saisi la justice et une enquête de police a été ouverte pour identifier les auteurs de ces tags haineux.