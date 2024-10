Affaire P.Diddy : 120 victimes présumées

L’affaire P.Diddy, du nom du célèbre rappeur américain, prend une ampleur spectaculaire. Il est désormais accusé de viols et d’agressions sexuelles par 120 victimes présumées, dont 25 mineurs.

À la tête d’un empire musical, il se trouve maintenant au cœur d’un scandale de trafic sexuel. P.Diddy est visé par des dizaines de plaintes pour des faits de violences et de viols. Un séisme dans l’industrie du rap, dont l’une des dernières secousses remonte à quelques jours, avec une énième plainte. Une femme de 47 ans accuse le producteur de l’avoir violée en 2001. Avant elle, d’autres ont brisé le silence. Tout commence il y a un an, avec une plainte de son ex-compagne, la chanteuse Cassie. Quelques mois plus tard, une vidéo révèle une scène effroyable. On y voit le rappeur lui asséner plusieurs coups en 2016, alors qu’elle est au sol. Et son cas serait loin d’être isolé. À Miami et Los Angeles, les domiciles de P.Diddy ont fait l’objet de perquisitions spectaculaires en mars dernier. Elles ont révélé la détention de vidéos à caractère sexuel et de fusils d’assaut.

La toile s’enflamme

Dans les 14 pages de l’acte d’inculpation, le parquet de New-York accuse Sean Combs de racket, trafic sexuel et transport de prostituées entre États. Des faits liés à des soirées organisées dans les années 2000 dans des hôtels. Il n’en fallait pas plus aux internautes pour enflammer la toile. Chacun y va de son scénario, tente de déterrer des archives de ces soirées et de faire tomber toute célébrité qui pourrait être mêlée au scandale.

