A 65 ans, on peut encore espérer vivre "sans incapacité" entre 11 et 13 ans

L'espérance de vie sans incapacité correspond au nombre d'années que peut espérer vivre une personne sans être limitée dans ses activités quotidiennes. Elle est mesurée par la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux.

A 65 ans, un homme peut espérer vivre encore 11,3 ans sans être limité dans les activités de la vie quotidienne, et une femme 12,6 ans : c'est le résultat des statistiques publiées jeudi 23 février par la Direction des études et des statistiques des ministères sociaux (Drees), à partir de données de 2021. Cette espérance de vie sans incapacité a augmenté depuis 2008, de deux ans et huit mois pour les hommes et de deux ans et sept mois pour les femmes, souligne la Drees dans cette étude (PDF).

Parmi les années restant à vivre à 65 ans, la part de celles qui seront vécues sans incapacité est passée de 47,7% à 59,3% entre 2008 et 2021 pour les hommes. Pour les femmes, elle est passée de 44,7% à 54,4%. En 2020, année la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles pour tous les pays européens, la France se situait au dixième rang des pays de l'Union européenne à 27 membres, avec un niveau au-dessus de la moyenne européenne (+8 mois).

"Incapacité dans les gestes de la vie quotidienne"

En France, rappelle la Drees, "l'espérance de vie à la naissance s'allonge régulièrement mais ces années ne sont pas toutes nécessairement vécues 'en bonne santé'". C'est pourquoi cette direction publie depuis 2018 un indicateur qui mesure l'espérance de vie en bonne santé. "Cet indicateur mesure le nombre d'années qu'une personne peut compter vivre sans souffrir d'incapacité dans les gestes de la vie quotidienne", précise la Drees.

Pour parvenir à l'évaluer, les services des Statistiques sur les ressources et les conditions de vie (SRCV) ont interrogé, par téléphone, en 2021, un échantillon de 17 000 "ménages ordinaires qui résident en France métropolitaine", auxquels ils ont posé cette question : "Etes-vous limité, depuis au moins six mois, à cause d'un problème de santé, dans les activités que les gens font habituellement ?" "Les personnes répondant 'Oui, fortement' ou 'Oui, mais pas fortement' sont considérées comme souffrant d'incapacité(s), explique la Drees. Cette question permet plus spécifiquement de repérer les personnes en situation de handicap, définies comme celles qui répondent : 'Oui, fortement'." "On peut ainsi également calculer un indicateur d'espérance de vie sans incapacité forte (c'est-à-dire sans handicap)", résume la direction des statistiques.