Commémorations du 8 mai 1945 : les opposants à Emmanuel Macron critiquent sa journée loin du public et des casseroles

Les détracteurs de la réforme des retraites estiment que les Français ont été tenus à distance de cet hommage national, dans un contexte de contestation sociale.

Il n'y a pas eu de consensus national. Au soir des commémorations du 8 mai 1945, de nombreuses voix se sont élevées, dans l'opposition, pour dénoncer l'organisation des cérémonies par l'exécutif, plus particulièrement les périmètres de sécurité importants et l'interdiction de manifestations à Paris et Lyon.

La journée a débuté par la traditionnelle cérémonie à Paris, où Emmanuel Macron a remonté en voiture une avenue des Champs-Élysées quasiment vide, jusqu'à la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. Les photos d'un écran géant retransmettant la cérémonie devant la place dépeuplée de l'Étoile ont été beaucoup relayées par l'opposition sur les réseaux sociaux.

"Macron seul contre le peuple", a notamment écrit Thomas Portes, député de La France insoumise en Seine-Saint-Denis, sur son compte Twitter.

"Emmanuel Macron est si isolé, si déconnecté, qu'il se trouve désormais contraint de célébrer seul des commémorations pourtant censées illustrer et renforcer la cohésion nationale", a tancé de son côté Marine Le Pen, députée du Rassemblement national dans le Pas-de-Calais.

Un périmètre de sécurité aux Champs-Elysées

Les images de la célèbre avenue vide s'expliquent en partie par l'interdiction de toute manifestation, prise par la préfecture de police de Paris, dans un large périmètre autour des Champs-Elysées. Un important dispositif policier filtrait les entrées et les sorties de cette zone, et des barrières empêchaient le public de se masser au bord des trottoirs de l'avenue. A noter que l'an passé, les Champs-Elysées étaient déjà très peu fréquentés au passage du chef de l'Etat.

Sur place, certains étaient déçus, d'après des témoignages recueillis par l'AFP. "On voulait voir le président, on est très déçu. On ne comprend pas bien pourquoi il y a tout ce bazar", a déploré un spectateur, bloqué avec sa fille à 200 m de la célèbre avenue. "Les cérémonies militaires, c'est fait pour que la population soit derrière le drapeau. C'est quand même dommage pour la France", a abondé un habitant du quartier.

Contactée par franceinfo, la présidence souhaite rappeler que "les Champs-Elysées restaient ouverts au public", même si "comme chaque année, un dispositif de sécurité était prévu". Elle met aussi en avant la présence "de jeunes, collégiens et lycéens, dans la tribune des invités", sur un total de 984 personnes.

Des manifestants tenus à distance à Lyon

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin. Avant de visiter la prison de Montluc, où le chef de la résistance a été détenu et torturé, Emmanuel Macron a été interpellé par un sénateur écologiste. "On aurait aimé qu'il y ait un peu plus de monde", lui a lancé l'élu du Rhône Thomas Dossus, au moment des poignées de main. "Je pense que l'esprit civique gagnerait à être largement diffusé. (...) Les fautes de ton ne sont jamais bonnes", lui a sèchement répondu Emmanuel Macron.

"Il aurait fallu apaiser la situation avant, pour qu'une cérémonie aussi importante puisse avoir lieu avec un public plus large", a ensuite développé le parlementaire devant les médias sur place. Une position soutenue par Marine Tondelier, la secrétaire générale d'Europe Ecologie-Les Verts : "Oui, il fallait rendre hommage à Jean Moulin. Oui il est dommage de devoir interdire la population pour que cela se passe bien", a-t-elle réagi sur Twitter.

Autour de la prison de Montluc, comme le long du parcours présidentiel à Paris, les manifestations étaient interdites et de vastes périmètres de sécurité avaient été mis en place. Le but était notamment d'éviter les "casserolades", devenues systématiques à chaque déplacement du président et des membres du gouvernement depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites.

Quelque 3 000 personnes selon la préfecture et 5000 selon la CGT ont tout de même manifesté à l'extérieur de la prison de Montluc, certains tapant sur des casseroles. A plusieurs centaines de mètres de là, Emmanuel Macron a effectué sans encombre sa visite.