"Stephen Hawking réfléchissait en permanence à l'univers" : l'un de ses anciens étudiants nous raconte son expérience avec l'astrophysicien

Christophe Galfard, ancien élève du célèbre astrophysicien britannique mort à l'âge de 76 ans, a expliqué, mercredi sur franceinfo, que Stephen Hawking était "quelqu'un d'absolument extraordinaire, très drôle, très bon vivant".

Stephen Hawking est un "exemple pour l'humanité", a estimé, mercredi 14 mars sur franceinfo, le Dr. Christophe Galfard, ancien élève du célèbre astrophysicien britannique mort à l'âge de 76 ans. Ce dernier a refusé que "son handicap soit un frein quelconque à sa pensée, à sa vie, à sa joie" et il "nous a ouvert des horizons fabuleux dans la compréhension de l'univers".

Souffrant de la maladie de Charcot, Stephen Hawking était réputé pour ses travaux sur les trous noirs et la cosmologie quantique. Il était aussi connu pour son livre Une brève histoire du temps.

franceinfo : Que devez-vous à Stephen Hawking ?

Christophe Galfard : Presque tout ! Il a travaillé toute sa vie aux frontières de la connaissance à essayer de trouver de nouvelles percées. Il nous a ouvert des horizons fabuleux dans la compréhension de l'univers. Il a découvert que les lois d'Einstein n'étaient pas complètes, qu'il existait un au-delà et qu'il fallait essayer de le trouver.

Quel professeur était Stephen Hawking ?

Quelqu'un d'absolument extraordinaire, très drôle, très bon vivant. Tous les scientifiques ne sont pas comme ça, mais lui adorait faire autre chose que de réfléchir à l'univers, même si on le voyait bien dans ses yeux, il réfléchissait en permanence à l'univers. Dans les années 80, il a été le premier scientifique avec un de ses collèges à donner une formule mathématique pour la naissance de l'univers, donc il a réussi son pari. Il a réussi à englober dans son esprit à lui l'univers tout entier, de sa naissance à aujourd'hui, que ce soit la bonne origine ou non. Cela a transformé des questions jusque-là métaphysiques pour les faire entrer dans le champ de la physique. C'est un exemple pour l'ensemble de l'humanité. Au final, il a eu une vie extraordinaire malgré son handicap qu'il combattait comme il le pouvait et en même temps en refusant que son handicap soit un frein quelconque à sa pensée, à sa vie, à sa joie. Du coup c'était un professeur extrêmement exigeant qui demandait beaucoup de travail.

Stephen Hawking est-il l'Albert Einstein du XXIe siècle ?

Je les mettrais plutôt dans cette grande famille de scientifiques géniaux qui apparaissent quelque fois par siècle et qui nous ouvrent complètement l'esprit, même si leurs travaux ne sont pas identiques ni comparables.