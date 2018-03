Le célèbre astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort à l'âge de 76 ans

Atteint de la maladie de Charcot et cloué dans un fauteuil roulant, il était le scientifique le plus célèbre du monde.

Stephen Hawking est mort. L'astrophysicien britannique s'est éteint mercredi 14 mars à l'âge de 76 ans, ont annoncé ses enfants dans un communiqué. "Nous sommes profondément attristés par la mort aujourd'hui de notre père adoré", ont déclaré ses enfants Lucy, Robert et Tim dans ce texte publié par l'agence britannique Press Association. "C'était un grand scientifique et un homme extraordinaire, dont l'œuvre et l'héritage vivront encore de nombreux années", ont-ils écrit.

Stephen Hawking avait défié les prédictions selon lesquelles il n'avait que quelques années à vivre après avoir développé, en 1964, une maladie neurodégénérative, la maladie de Charcot, qui l'avait cloué dans un fauteuil roulant. Il ne s'exprimait plus qu'à travers un ordinateur. "Son courage et sa ténacité, son génie et son humour, ont inspiré des gens à travers le monde", ont souligné ses enfants. "Il avait déclaré un jour : 'Cet univers ne serait pas grand-chose s'il n'abritait pas les gens qu'on aime'. Il nous manquera toujours".

Le scientifique le plus célèbre du monde

Né à Oxford le 8 janvier 1942, il a consacré sa vie à percer les secrets de l'univers et à populariser l'astrophysique, avec notamment son livre Une brève histoire du temps (1988), au point d'en devenir une star. "Je suis certain que mon handicap a un rapport avec ma célébrité. Les gens sont fascinés par le contraste entre mes capacités physiques très limitées et la nature extrêmement étendue de l'univers que j'étudie", disait le scientifique contemporain certainement le plus célèbre du monde.

Cette popularité lui a permis de jouer son propre rôle dans des séries comme Star Trek, The Big Bang Theory et Les Simpson. Il a aussi signé des livres pour enfants avec sa fille Lucy, "chanté" avec sa voix synthétique aux côtés de U2, Pink Floyd et même des Monty Python.

Il y a un an, il était apparu lors d'une conférence à Hong Kong par hologramme. Devant des centaines de personnes, il avait soutenu que les réponses aux multiples crises environnementales "viendront de la science et de la technologie". Stephen Hawking avait également estimé que "le meilleur espoir pour la survie de l'espèce humaine pourrait bien être des colonies indépendantes dans l'espace".