Sondage La communauté scientifique n'est pas indépendante pour plus d'un tiers des Français, selon un baromètre

La moitié des Français interrogés estime que la science est la seule source d’information fiable sur le monde, selon le "Baromètre de l’Esprit critique" réalisé par Opinionway* pour Universcience, en partenariat avec franceinfo.

La communauté scientifique n'est pas indépendante pour 35% des Français, un chiffre en baisse de cinq points par rapport à 2022, selon le "Baromètre de l’esprit critique" réalisé par Opinionway* pour Universcience, l'établissement public qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences, en partenariat avec franceinfo, et publié jeudi 23 mars.

Selon cette étude, les Français semblent plus que fracturés dans leur rapport à la science. Par exemple, 51% des Français interrogés répondent positivement à la question de savoir si la science est la seule source d’information fiable sur le monde, un chiffre stable par rapport à 2022. Pour 48% d'entre eux, la communauté scientifique est indépendante tandis qu'elle ne l'est pas pour 35%. De plus, pour plus d'un Français sur deux (58%), les théories scientifiques ne sont que "des théories comme une autre".

80% se déclarent "prêts à changer d'opinion sur la base de raisons convaincantes"

Interrogés également sur les sources d'information dans lesquelles ils ont confiance sur la question climatique, ce sont les scientifiques spécialistes du sujet qui arrivent en tête, 42% des sondés faisant confiance à la majorité d’entre eux, mais 39% seulement "à certains". Les musées et centres de culture scientifiques suivent (35% des sondés font confiance à la majorité d’entre eux, 38% à certains). En revanche, 10% des Français font confiance à la majorité des personnalités politiques et des influenceurs pour les informer sur la question climatique.

Concernant l'ouverture d'esprit des Français, 80% d'entre eux se déclarent "prêts à changer d'opinion sur la base de raisons convaincantes", un chiffre en baisse de six points par rapport à 2022, tandis que 69% affirment "consulter beaucoup d'opinions différentes avant de me faire ma propre idée", un chiffre en baisse de 12 points par rapport à 2022. Enfin, la moitié des Français (50%) préfèrent discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme eux (-1 point).

*Ce sondage a été réalisé du 16 au 25 janvier dernier auprès de 2 048 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française. La méthode des quotas a été appliquée.