Plus d'un Français sur deux considère que les théories scientifiques ne sont que "des hypothèses parmi d'autres", selon un sondage

La communauté scientifique n'est pas indépendante pour quatre Français sur dix, selon le "Baromètre de l’Esprit critique" réalisé par le cabinet Gece pour Universcience, en partenariat avec franceinfo et "La Croix", et publié mardi 22 mars.

Dans un contexte de crise sanitaire, les Français semblent plus que fracturés dans leur rapport à la science. Par exemple, 51% des Français interrogés répondent positivement à la question de savoir si la science est la seule source d’information fiable sur le monde. Pour 43% d'entre eux, la communauté scientifique est indépendante tandis qu'elle ne l'est pas pour 40%. De plus, pour plus d'un Français sur deux (53%), les théories scientifiques ne sont que "des hypothèses parmi d'autres", selon le "Baromètre de l’Esprit critique", réalisé par le cabinet Gece pour Universcience, en partenariat avec franceinfo et La Croix, et publié mardi 22 mars.

Interrogés sur les professionnels dans lesquels ils ont confiance en matière de science, et toujours dans ce contexte de crise sanitaire, ce sont les médecins qui arrivent en tête, 51% des sondés faisant confiance à la majorité d’entre eux, mais 38% "seulement à certains". Scientifiques et chercheurs suivent (44% des sondés font confiance à la majorité d’entre eux, 40% à certains). En revanche, seulement 14 % des Français font confiance à la majorité des journalistes généralistes pour les informer sur les sujets scientifiques.

Information sur les sciences : la radio et la télé en tête

Pour s'informer sur les sujets scientifiques, les personnes interrogées privilégient les médias traditionnels que sont la radio et la télévision : 42% citent les journaux radio ou télé, 44% les documentaires ou émissions spécialisées, toujours à la radio ou à la télé. Viennent ensuite les sites internet scientifiques (27%), les magazines spécialisés (25%) et les livres scientifiques.

Concernant l'ouverture d'esprit des Français, 86% d'entre eux se déclarent "ouverts à toute nouvelle idée" tandis que 81% affirment "prendre en compte un maximum d’opinions sur chaque sujet." Enfin, 51% des Français préfèrent discuter avec des personnes qui ne pensent pas comme eux et 73% des sondés débattent ou discutent, souvent ou de temps en temps, de sujets de société ou scientifiques.

Ce sondage a été réalisé du 17 au 28 février dernier auprès de 3 218 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française. La méthode des quotas a été appliquée.