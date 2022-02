Sciences : le chercheur Luc Montagnier est décédé à l'âge de 89 ans

Principalement connu pour ses travaux portant sur le VIH et le sida qui lui vaudront un Prix Nobel de médecine en 2008, Luc Montagnier s’était récemment illustré par des prises de position controversées. Il est décédé mardi 8 février, âgé de 89 ans.

C’était l’un des scientifiques les plus connus de sa génération. Mardi 8 février, Luc Montagnier, biologiste et virologue français est décédé à l'âge de 89 ans. Le 20 mai 1983, à l'Institut Pasteur, son équipe avait annoncé la découverte du virus du sida, une première mondiale. En identifiant le virus, ils avaient damné le pion aux chercheurs américains. Une rivalité que Luc Montagnier évoquait alors presque avec gourmandise. "Je pense qu'on avait un esprit ouvert. On n'avait pas d'a priori, alors que l'équipe américaine voulait à tout prix trouver un virus analogue à celui qu'ils avaient déjà trouvé", déclarait-il en 1994, dans l'émission Bouillon de Culture.

Des prises de positions controversées

Grâce à cette découverte, il a reçu le Prix Nobel de médecine en 2008, avec sa consœur Françoise Barré-Sinoussi. Le chercheur avait aussi enchaîné les prises de position, qui avaient étonné, puis agacé ses pairs. Il y eut tout d'abord, l'extrait de papaye prescrite au Pape, contre la maladie de Parkinson. Il s'était ensuite fait le relai de thèses antivaccin, comme sur le lien supposé entre vaccination et mort subite du nourrisson. Il avait enfin réitéré cette défiance vaccinale lors de la crise du Covid-19.