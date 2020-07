Mars : trois missions lancées en trois semaines

S'il y a trois missions spatiales vers Mars en quelques jours, c'est parce que la fenêtre de tir idéal se présente tous les deux ans et qu'elle s’étend du 14 juillet au 3 août. Elle a pour but de rendre le voyage vers la planète rouge moins long et plus simple. La sonde des Émirats arabes unis a été lancée dimanche 19 juillet depuis le Japon. Le lancement en soirée a été un succès. La sonde doit étudier l’atmosphère et le climat sur Mars pour observer comment le climat affecte l’atmosphère martienne. Elle se mettra en orbite autour de la planète rouge en février 2021.

Un peu de la France sur Mars

Une mission chinoise sera lancée le 23 juillet. Le rover américain partira vers Mars le 30 juillet depuis la Floride (Etats-Unis). Celui-ci doit exaucer un voeu formulée par les scientifiques depuis 40 ans. Il doit rapporter des échantillons martiens pour affirmer s’il y a eu une vie sur la planète. Aucune tentative n’a abouti jusqu’ici. Les Américains mettent beaucoup d’espoir dans ce rover, baptisé Perseverance, plus performant que Curiosity, envoyé en 2012. C’est le fruit d’une collaboration internationale. Perseverance est doté d’un drone et de sept instruments d’analyse. Parmi eux, il y a un équipement franco-américain, une SuperCam qui doit caractériser des échantillons potentiels dans un rayon de sept mètres.

