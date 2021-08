Mars : le rover Perseverance a échoué dans sa première tentative de prélever un échantillon de roche

Premier accroc dans la mission sur Mars du rover Perseverance. Sa tentative de collecter un premier échantillon de roche martienne s'est avérée infructueuse, a annoncé la Nasa vendredi 6 août. Les prélèvements effectués par l'engin doivent permettre de rechercher des traces de vie ancienne sur notre voisine du système solaire.

"Les premières images et données montrent un trou de forage réussi, mais aucun échantillon dans le tube", a tweeté l'agence spatiale américaine vendredi soir, après s'être réjouie un peu plus tôt de voir le robot percer avec succès la surface martienne. "Mars continue de nous surprendre", philosophe la Nasa, qui assure qu'un tel souci n'avait jamais été observé lors des phases de test sur Terre.

#SamplingMars is one of my most complicated tasks. Early pics and data show a successful drill hole, but no sample in the tube–something we’ve never seen in testing on Earth. Mars keeps surprising us. We’re working through this new challenge. More to come. https://t.co/XyXBssvKe6 pic.twitter.com/VTNvMA2jqN