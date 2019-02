La Nasa publie un bulletin météo quotidien sur Mars (et il y fait très froid)

Cette prouesse est réalisée à l'aide de la sonde InSight, qui a atterri sur Mars fin novembre 2018 après sept mois de voyage.

Quelle température fait-il... sur Mars ? Si vous ne vous posez peut-être pas la question en vous habillant le matin, la Nasa vous donne quand même la réponse. Mercredi 20 février, il faisait ainsi entre -13 et -95°C sur la planète rouge, selon le dernier bulletin météo disponible. Une prouesse réalisée à l'aide de la sonde InSight, qui a atterri sur Mars fin novembre 2018, après sept mois de voyage.

InSight sol 84 (2019-02-20) low -95.1ºC (-139.2ºF) high -13.2ºC (8.3ºF)

winds from the SW at 4.1 m/s (9.3 mph) gusting to 10.8 m/s (24.2 mph) pic.twitter.com/WlR4gr8gpC — Mars Weather (@MarsWxReport) 21 février 2019

Cette sonde est équipée d'une série de capteurs développés par le Jet Propulsion Laboratory de la Nasa, l'Université Cornell et le Centro de Astrobiología en Espagne, explique 20 Minutes. De quoi livrer un bulletin météorologique complet, tous les jours, à destination du grand public depuis le 11 février. Et les températures ne donnent pas franchement envie de s'y installer : selon les derniers bulletins, elles oscillent entre -95 et -12°C, avec une moyenne de -64°C. La vitesse des vents est aussi indiquée.