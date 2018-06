Espace : la Nasa annonce avoir découvert des molécules organiques sur la planète Mars

Ces découvertes sont une nouvelle avancée dans la connaissance de la planète Mars. L'agence spatiale américaine a annoncé, jeudi 7 juin, que le robot Curiosity avait découvert des molécules organiques dans de la roche. "Cela suggère que la planète a pu héberger un jour la vie", explique la Nasa sur son site (en anglais). L'agence a également ajouté que des variations saisonnières des niveaux de méthane ont été détectées, cette dernière molécule jouant "un rôle-clé dans de nombreux processus biologiques", détaille Le Figaro. "Il ne s'agit pas exactement d'une preuve de vie", modère toutefois l'agence sur Twitter.

Oh, these are #organics in my neighborhood... Methane swells each summer and ancient carbon-compounds locked in rocks. I haven't found life on Mars, but signs say…we’re on the right track. https://t.co/hqunXt76og pic.twitter.com/ownp0modD4