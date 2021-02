Découvrez la première image de Mars envoyée par la sonde "Espoir" des Emirats arabes unis

La planète rouge se dévoile. La sonde "Espoir" des Emirats arabes unis a envoyé sa première image de Mars, quelques jours après être entrée avec succès dans l'orbite de la planète, a annoncé dimanche 14 février l'agence spatiale nationale. "La Mission Mars des Emirats a capturé l'image du plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, émergeant dans la lumière du soleil tôt le matin", a-t-elle déclaré un communiqué.

The transmission of the Hope Probe's first image of Mars is a defining moment in our history and marks the UAE joining advanced nations involved in space exploration. We hope this mission will lead to new discoveries about Mars which will benefit humanity. pic.twitter.com/TCM5yHTapH