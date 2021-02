La sonde "Hope" des Emirats arabes unis se place en orbite autour de Mars

En plus de consolider leur statut d'acteur régional clé, le pays souhaite que le projet serve de source d'inspiration pour la jeunesse arabe.

C'est le premier pays arabe à atteindre la planète rouge. Les Emirats arabes unis ont réussi à placer leur sonde "Hope" autour de l'orbite de Mars, mardi 9 février. "Au peuple des Emirats arabes unis, aux nations arabes et musulmanes, nous annonçons l'entrée réussie en orbite autour de Mars. Dieu soit loué", a déclaré Omran Charaf, le responsable du projet de la mission. En direct du centre spatial à Dubaï, il a exprimé son soulagement à l'instar des ingénieurs présents.

La mise en orbite de "Hope" ("Amal" en arabe, "Espoir" en français) autour de Mars coïncide avec le 50e anniversaire en 2021 de l'unification des sept émirats au sein de la fédération des Emirats arabe unis. C'est pourquoi tous les monuments du pays sont éclairés en rouge la nuit.

Une sonde pour mieux connaître la météo sur Mars

"Hope" a commencé une manoeuvre de 27 minutes, à 16h30 heure de Paris, consistant à ralentir suffisamment pour être tirée par la gravité martienne, la partie la plus difficile de la mission, selon des responsables. La sonde a tourné et mis à feu ses six puissants propulseurs pour ralentir sa vitesse de 121 000 km/h à environ 18 000 km/h.

Si la sonde est conçue pour fournir une image complète de la dynamique météorologique de la planète, elle constitue également un pas vers un objectif beaucoup plus ambitieux : l'établissement d'une colonie humaine sur Mars dans un délai de 100 ans. La sonde est le premier des trois engins spatiaux prêt à atteindre Mars en février. Néanmoins, "Hope" ne se posera pas sur la planète rouge, contrairement aux missions chinoise Tianwen-1 et américaine Mars 2020.