Atterrissage du rover Perseverance sur Mars : "Je suis super fier d'avoir pu vive ça", réagit un chercheur français qui contribue à la mission

Baptiste Chide, chercheur à l'Irap, a participé à la réalisation d'un micro embarqué par le véhicule de la NASA et qui permettra, pour la toute première fois, d'enregistrer les sons de la planète rouge.

"C'est incroyable", a réagi jeudi 18 février sur franceinfo Baptiste Chide, chercheur à l’Institut de recherche en astrophysique et en planétologie (Irap), après l'atterrisage du Rover Perseverance sur Mars, peu avant 22h. L'équipe du scientifique français a participé à la conception de l'un des deux micros embarqués par le véhicule. "Je me sens très chanceux" et "super fier d'avoir pu vivre ça", s'est réjoui Baptiste Chide.

C'est la première fois dans l'histoire spatiale qu'un micro enregistrera les sons de Mars. Il permettra d'écouter l'atmosphère martienne mais aussi les instruments de Perseverance afin de vérifier leur bon fonctionnement.

"Des années de travail et de découvertes"

"C'est un grand soulagement", s'est félicité André Debus, le chef de projet des contributions françaises au projet ExoMars au centre national d'études spatiales, jeudi 18 février sur franceinfo, après l'atterissage sans encombre du rover de la NASA Perseverance sur Mars.

"Ce sont des années de travail et de découvertes qui vont être faites", s'est réjoui le scientifique français au terme du voyage de sept mois entrepris par le robot de plus d'une tonne.

"Nous y sommes ! Here we are!" a tweeté Emmanuel Macon, quelques secondes après l'annonce de la NASA. Le président de la République a assisté à l'atterrissage au siège parisien du Centre national d'études spatiales (Cnes), alors que la France a conçu l'un des nombreux instruments scientifiques du rover.