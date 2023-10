Le prix Nobel de chimie décerné à trois chercheurs basés aux Etats-Unis pour leur "découverte fondamentale dans le domaine des nanotechnologies"

Moungi Bawendi, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), Louis Brus, de l'université de Columbia, et Alexei Ekimov, qui travaille pour Nanocrystals Technology, sont récompensés "pour la découverte et la synthèse de points quantiques".

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Le comité Nobel annonce les lauréats du Nobel de chimie, le 4 octobre 2023, à l'académie royale des sciences de Stockholm (Suède). (JONATHAN NACKSTRAND / AFP)

Ce prix concerne une "découverte fondamentale dans le domaine des nanotechnologies". Le prix Nobel de chimie a été décerné à trois chercheurs basés aux Etats-Unis, "pour la découverte et la synthèse de points quantiques", mercredi 4 octobre. Il s'agit du Tuniso-Américain Moungi Bawendi, du Massachusetts Institute of Technology (MIT), de l'Américain Louis Brus (Etats-Unis), de l'université de Columbia, et du Russe Alexei Ekimov, qui travaille pour l'entreprise Nanocrystals Technology. "Les lauréats du prix Nobel de chimie 2023 ont réussi à produire des particules si petites que leurs propriétés sont déterminées par des phénomènes quantiques", explique l'Académie Nobel. Télévisions, panneaux solaires et chirurgie Les points quantiques, aussi appelés boîtes quantiques, sont des nanocristaux de semi-conducteurs, faisant généralement de 2 à 10 nanomètres de diamètre. Capables de convertir un spectre de lumière entrant en une fréquence d'énergie différente, ils sont utilisés dans les écrans de télévision LED modernes, dans les panneaux solaires et dans l'imagerie médicale, où ils peuvent notamment guider les chirurgiens dans l'ablation de tumeurs. >> Prix Nobel : êtes-vous incollable sur les lauréats et leurs exploits ? Les noms des lauréats avaient été dévoilés par erreur par plusieurs médias suédois quelques heures avant leur proclamation officielle. La fuite des noms des Nobel est rare, les académies chargées de choisir les lauréats prenant le soin de garder leurs débats secrets. La liste des nommés est également tenue secrète pendant 50 ans.