Le 23h sciences et découvertes : la Chine lance une ambitieuse mission sur la Lune

Cela pourrait être considéré comme étant une nouvelle démonstration de puissance de la Chine dans le domaine spatial. Mardi 24 novembre, une fusée Longue-Marche 5 a décollé de l'île de Hainan. La sonde, qui devrait atteindre le périmètre de la Lune dans la nuit de dimanche 29 à lundi 30 novembre, aura pour but de récolter quatre kilos de roches lunaires et de les ramener sur Terre. "Cela a déjà été fait par les Américains et les Soviétiques," rappelle Jean-Christophe Batteria, journaliste de France Télévisions, lors du 23h de franceinfo du vendredi 27 novembre. "Mais cette fois, l'objectif sera de creuser jusqu'à deux mètres de profondeur avec une foreuse. En cas de succès, ce sera un exploit technologique sans précédent", ajoute-t-il.



Une zone encore inexplorée

Autre fait inédit : la sonde se rendra dans une zone jusque-là inexplorée. "C'est une zone sur laquelle il y aurait eu du volcanisme, explique le journaliste. Par le passé, les Soviétiques et les Américains ont réussi à ramener des roches relativement anciennes. Mais en creusant plus profondément et dans des roches basaltiques, les Chinois vont récupérer des roches plus fraîches, âgées de moins d'un milliard d'années, qui permettront de reconstituer la genèse de la Lune."

Le JT

Les autres sujets du JT