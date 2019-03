Suède : ils ont une puce sous la peau

Dans les rues de Stockholm, la capitale suédoise, se balader revient à croiser une petite armée de cyborgs dont on n'a même pas connaissance. Per Soderstrom, un entrepreneur de 66 ans, fait partie de ces milliers de Suédois avec une puce implantée dans la main. "C'est sous ma peau, entre le pouce et l'index, précise-t-il. On ne peut pas la voir, mais on peut la sentir de l'extérieur." L'implant, à peine plus gros qu'un grain de riz, lui permet aujourd'hui d'accéder à son bureau, d'allumer la photocopieuse ou de commander une boisson, avec la même technologie qu'une carte bancaire sans contact.

"Cela a facilité ma vie parce que j'ai tendance à oublier mes affaires", assure le sexagénaire. Aujourd'hui, près de 5 000 Suédois seraient équipés, rejoints chaque jour par de nouveaux candidats. L'implant coûte 130 € et face à un tel engouement, même la compagnie ferroviaire nationale a dû revoir son logiciel. Depuis deux ans, tous les voyageurs suédois peuvent utiliser leur puce pour s'identifier à bord de ces trains.

