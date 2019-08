Santé : un robot qui aide les enfants à se soigner

"Tu dois prendre une bouffée de ton aérosol". C'est en ces termes que Joe, petit robot portatif, guide Marius Goglin soigné aux thermes de La Bourboule (Puy-de-Dôme). La même rengaine matinale pour le jeune homme et son frère, tous deux asthmatiques. Un robot copain pour les enfants, et assistant pour les parents, qui supervisent les étapes depuis leur smartphone. Deux profils ont été créés pour les enfants via une application avec les différents traitements à suivre.

"Un accompagnement qui se fait sur la durée"

Toute l'équipe de La Bourboule a dû se former pour accompagner l'expérience. "Ça rentre dans un cadre de l'éducation thérapeutique. C'est un suivi tout au long (...) c'est un accompagnement qui se fait sur la durée", détaille Anaïs Piquet, agent des thermes de La Bourboule. Timéo et Marius sont les premiers enfants à suivre le traitement par cette procédure. Un robot qui va les accompagner tout au long de leur cure, pendant trois semaines.

