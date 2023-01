Reportage De la voiture qui se recharge toute seule aux écouteurs avec traduction simultanée... Le CES, grand show américain de l'innovation, ouvre à Las Vegas

Le Consumer Electronics Show (CES), le plus grand salon d’innovations au monde consacré à l’électronique grand public, accueille à partir d’aujourd’hui à Las Vegas plus de 100 000 visiteurs. Au programme : beaucoup de créativité et des gadgets.

Après une édition 2021 virtuelle et une version réduite en 2022, le grand rendez-vous des amoureux de la Tech, a ouvert ses portes jeudi 5 janvier à Las Vegas (États-Unis) à plus de 100 000 visiteurs. Difficile de traverser les allées du Consumer Electronics Show (CES) sans entendre parler français. Les start-ups hexagonales sont, comme chaque année, nombreuses au rendez-vous pour présenter, par exemple, des rollers électriques.

Live from CES Las Vegas, fun session with the world's first electric inlineskates #CES2023 #CESUnveiled https://t.co/NLeTQCRFNC — AtmosGear (@AtmosGears) January 4, 2023

D’autres défendent un collier intelligent pour chien, un appareil à fixer sur ses toilettes pour analyser son urine ou encore un chargeur de voitures électriques par induction. "On sait déjà que l’induction existe pour les téléphones, mais pas forcément pour les voitures. C’est complètement sans fil et notre objectif est de simplifier au maximum l’expérience usager, présente Eli Chicheportiche de Up and Charge. On a simplement besoin de se garer sur une place et de sortir de son véhicule qui est déjà en train de charger".

Le CES est le salon de l’intelligence artificielle et des prototypes de voitures volantes mais surtout des gadgets comme ce coussin capable d’arrêter le ronflement, ou cette machine indiquant si un avocat ou une fraise sont mûrs, ou encore ce stylo de fabrication néerlandaise qui reproduit votre écriture. "Nous avons développé un stylo à bille équipé de capteurs et de caméras pour recréer une reproduction numérique de votre écriture quel que soit le papier que vous avez utilisé". Ou encore ces écouteurs chinois pour une traduction simultanée.

"C’est très simple. Les écouteurs sont connectés à notre application pour téléphone. Une fois connecté, vous donnez l’un des deux écouteurs à votre ami et vous pouvez avoir une conversation naturelle dans vos langues respectives". Le salon dure jusqu’à dimanche.