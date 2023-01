CES 2023 à Las Vegas : "Le plus grand salon de l’auto au monde"

L’édition 2023 du CES, le plus grand salon au monde dédié à l’innovation, ouvrira ses portes jeudi 5 janvier, à Las Vegas. On y attend près de 20 000 nouveautés avec de plus en plus de voitures dont certaines en première mondiale. Le CES, c’est désormais aussi un salon de l’auto qui concurrence Paris ou Détroit.

Jusqu’au début des années 2010, le CES - acronyme de “Consumer Electronics Show“ - se concentrait sur l’électronique grand public et les 180.000 visiteurs sur quatre jours venaient plus chercher la prochaine révolution qui y serait dévoilée pour la première fois – comme le DVD ou la haute définition – que des voitures.

Le contexte a commencé à évoluer avec la généralisation des processeurs sous le capot, et des écrans sur les tableaux de bord, avant l’émergence des véhicules hybrides, puis électriques, et le rêve d’une voiture vraiment autonome. Le CES s’est alors repositionné sur le créneau beaucoup plus large de l’innovation, et il a réussi à attirer quelques grands noms de l’automobile mondiale.

Carlos Ghosn, alors PDG de l’alliance Renault-Nissan, est venu une première fois en 2017 puis, à nouveau en 2018. Et il serait sans doute revenu en 2019, s’il n'avait pas été arrêté deux mois plus tôt par la police japonaise : on connaît la suite.

"Le nombre de constructeurs auto explose au CES 2023 : +25%" Gary Shapiro, président de la Consumer Technology Association et organisateur du CES à france info

Quatre ans plus tard, la voiture a pris une place majeure à Las Vegas, comme l’explique, à France Info, Gary Shapiro, président de la Consumer Technology Association et organisateur du CES : “Le CES est peut-être désormais le plus grand salon de l’auto au monde. Pour l’Amérique du Nord, en terme de surface, c’est sûr : le nombre de constructeurs présents, cette année, a explosé. On parle de +25% et les stands seront plus grands. Cela va contribuer à faire du CES 2023 un événement majeur et spectaculaire dont nous nous réjouissons“.

Et si le nombre de constructeurs auto explose, c’est notamment grâce aux constructeurs asiatiques comme le vietnamien VinFast, et un nouveau venu dans l’industrie auto – et c’est tout un symbole - Sony qui va présenter sa première voiture : une voiture électrique évidemment, co-signée avec Honda et attendue commercialement en 2025, mais aussi Hyundai, Mitsubishi ou Toyota.

Mieux que la voiture qui change de couleur ?

Du côté des Européens, Mercedez aura un stand au CES ainsi que l’équipementier français Valeo présent, depuis des années, à Las Vegas. Mais pas Renault-Nissan. Et puis, que réserve BMW qui avait créé un buzz mondial, il y a un an, avec sa voiture qui change de couleur en un instant ? Réponse dès mercredi 4 janvier, à Las Vegas, avec la conférence d’Oliver Zipse, le président de BMW, avant jeudi, celle de Carlos Tavares. Autre première mondiale : le directeur exécutif de Stellantis dévoilera Inception, le concept car électrique très attendu de Peugeot.