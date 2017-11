Elon Musk construit la plus grosse batterie du monde (et remporte un pari)

Il avait parié avec un internaute qu'il était capable de construire une usine de stockage d'électricité de 100 mégawatts en moins de 100 jours dans le sud de l'Australie. C'est chose faite. Elon Musk a annoncé, jeudi 23 novembre sur Twitter, avoir réalisé cette prouesse.

Congratulations to the Tesla crew and South Australian authorities who worked so hard to get this manufactured and installed in record time! https://t.co/M2zKXlIVn3

Cette usine est en fait la plus grosse batterie lithium-ion jamais fabriquée au monde. Une infrastructure qui devrait améliorer l'approvisionnement en électricité de l'Australie, qui a subi en septembre 2016 un important "black out".

En mars 2017, le patron de Tesla avait promis à un internaute qu'il parviendrait à réaliser cette batterie sous 100 jours à compter de la signature du contrat, sans quoi il s'engageait à payer lui-même la facture.

Tesla will get the system installed and working 100 days from contract signature or it is free. That serious enough for you?