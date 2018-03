Vous pouvez aider la Nasa en photographiant des nuages

L'agence spatiale américaine propose aux internautes de l'aider dans ses travaux sur le climat, jusqu'au 15 avril.

Si vous avez la tête dans les nuages, la Nasa a besoin de vous. L’agence spatiale américaine propose en effet aux particuliers, jusqu’au 15 avril 2018, de photographier les nuages avec leur téléphone pour aider les scientifiques à bien identifier les types de nuages qui se trouvent dans chaque région du globe, rapporte le site Numerama, lundi 19 mars.

Cette initiative fait partie du programme GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) qui vise à encourager les étudiants et toute personne intéressée par les sciences à participer à la collecte de données. Pour ce faire, il faut télécharger l'application de la Nasa (sur Android et iOS), puis sortir de chez soi pour prendre en photo les nuages qui survolent vos têtes. Les scientifiques auront ensuite la localisation précise du nuage.

Vous vous demandez pourquoi ? Pour comparer ces images à celles prises par satellite. "Les nuages ​​peuvent changer rapidement, donc des observations fréquentes sont utiles pour suivre ces changements. Ces observations permettent de voir les changements dans le temps et d'aider à l'interprétation des données de nuages ​​satellites", explique la Nasa.