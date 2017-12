VIDEOS. Le Père Noël ? Un ovni ? Un missile ? Le lancement d'une fusée de SpaceX offre un spectacle troublant dans le ciel californien

"Ca va faire flipper tellement de gens à Los Angeles." "Regarde comme ça brille ! Oh mon dieu !" "Waouh !" Smartphones et caméras à la main, les témoins n'en croient pas leurs yeux : lancée par la société américaine Space X vendredi 22 décembre, une fusée Falcon 9 a illuminé le ciel du sud de la Californie, aux Etats-Unis.

Une trainée blanche dans la nuit, qui s'étire et s'allonge pour prendre la forme d'une méduse fumeuse parmi les étoiles... Le spectacle, visible jusque dans l'état voisin de l'Arizona, a intrigué de nombreux internautes, comme le rapporte le magazine Time. En effet, ceux qui n'étaient pas au courant du lancement prévu par SpaceX ont pu s'imaginer une invasion extraterrestre.

Freaked some folks out at Disneyland. pic.twitter.com/KOLhcdcqXj — Ry Crist (@rycrist) December 23, 2017

"Les extraterrestres existent et s'en est fini de l'espèce humaine", a tweeté un témoins, tandis que d'autres s'interrogeaient sur la possibilité qu'il s'agisse tout simplement du Père Noël.

Aliens are real and it's over for mankind pic.twitter.com/FnmKbnynCF — blake (@Yungasshat) December 23, 2017

Heureusement, une simple passage sur les réseau sociaux a pu rassurer les internautes. Et nombreux étaient ceux à savoir qu'il s'agissait simplement d'une fusée.

Special light show over Southern California as the Space X Delta 9 rocket streaks upward in the sky! #spacex #vanderbergrocketlaunch pic.twitter.com/cusfdDK9eK — Mike Paule (@Mikep29) December 23, 2017

That was simply beautiful #SpaceX #Falcon9 in the skies above Orange county pic.twitter.com/nALIpTNNM2 — . Sirish . (@SirishM) December 23, 2017

La théorie du complot ?

Si certains ont eu un peu peur, d'autres ont préféré en rire, mettant en doute la version officielle - le lancement prévu de SpaceX - afin de propager une théorie du complot. "SpaceX est une couverture pour les extraterrestres", a ainsi lancé un internautes, sur Twitter. "Il s'agissait bien d'extraterrestres", a même confirmé Elon Musk, le patron de SpaceX.

Et ce dernier d'ajouter, ironique : "Un extraterrestre nucléaire en provenance de Corée du Nord."