VIDEO. SpaceX : revivez l'entrée des astronautes Bob Behnken et Doug Hurley dans la Station spatiale internationale

"Bienvenue à bord de l'ISS." Les deux astronautes américains de la Nasa Bob Behnken et Doug Hurley, les premiers à avoir été transportés par une société privée jusqu'à la station spatiale internationale, sont entrés dimanche 31 mai comme prévu dans la Station spatiale internationale.

Après avoir décollé samedi à bord d'une fusée de SpaceX, leur capsule Crew Dragon s'est amarrée à la station sans encombre dimanche à 10h16 heure américaine (16h16 heure française). Environ trois heures plus tard et après de nombreuses vérifications, l'écoutille a été ouverte, puis les deux meilleurs amis ont retrouvé les astronautes déjà présents à bord de l'ISS, leur compatriote américain Chris Cassidy et deux cosmonautes russes, Anatoli Ivanichine et Ivan Vagner. Une cérémonie de bienvenue a été organisée.

Leur mission pourrait durer jusqu'en août. Le succès de SpaceX offre aux Etats-Unis un nouveau moyen de transport spatial, après neuf ans d'interruption. Ils ne dépendront plus des Russes pour accéder à l'espace. Les acheminements depuis la Floride redeviendront réguliers, avec quatre astronautes à bord. SpaceX entend aussi faire voyager des passagers privés en orbite, voire dans l'ISS, peut-être l'an prochain.