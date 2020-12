Les images témoignent de la brutalité de l'effondrement. Un drone de l'observatoire d'Arecibo a filmé la chute du célèbre radiotélescope, mardi 1er décembre, sur l'île américaine de Porto Rico. En 57 ans de service, il avait été utilisé par les astronomes du monde entier et avait permis de découvrir les premières planètes en orbite autour d'une autre étoile que le Soleil.

La version longue, puisqu'un drone était en train de filmer en gros plan les câbles au moment où ils ont lâché. pic.twitter.com/V1Amnz64Ho — Techniques Spatiales - French Space Guy (@TechSpatiales) December 3, 2020

"La plateforme s'est écroulée de manière non planifiée", a expliqué Rob Margetta, porte-parole de la Fondation nationale des sciences américaine, qui finance l'observatoire. La vidéo montre les câbles de support rompre, laissant s'effondrer la plateforme de 900 tonnes, servant à réceptionner le signal renvoyé par l'antenne.

Deux câbles soutenant avaient rompu le 10 août et le 6 novembre, pour une cause inconnue. Leur chute avait troué la parabole. Le télescope avait ensuite été jugé trop instable et non réparable, et la Fondation nationale des sciences américaine avait pris la décision de démolir prochainement la structure. Les accès étaient interdits depuis, dans la crainte d'un effondrement soudain.