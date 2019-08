VIDEO. Lancement d'une Ariane 5 sans incident depuis la Guyane française

Trois semaines après un incident intervenu lors du lancement de la fusée européenne Vega en Guyane, Ariane 5 a réussi mardi 6 août à placer deux satellites de télécommunication, a indiqué par communiqué ArianeGroup.

Ariane 5, lancée depuis le centre spatial de Kourou en Guyane française, a réussi avec succès sa mission de mise en orbite de deux satellites de télécommunication pour le compte du fournisseur de services de télécommunications par satellites Intelsat et de l'Agence spatiale européenne (ESA) et Airbus. Ariane 5 a décollé à 16h30, heure locale, avec à son bord les deux satellites d'une masse au décollage de 9,8 tonnes.

"Premier réseau 'fibre optique'"

Le satellite de télécommunication Intelsat 39, est conçu "pour répondre aux besoins des opérateurs de réseau haut débit, des fournisseurs de vidéo et des clients gouvernementaux" d'Afrique, d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Océan indien, a indiqué par communiqué Arianespace. La durée de vie d'Intelsat 39 est de plus de 15 ans.

Le satellite intégrera le nouveau réseau européen "SpaceDataHighway", qui s'apparente au "premier réseau 'fibre optique' de l'espace" selon Arianespace. Ce satellite interviendra auprès des services de surveillance environnementale et de sécurité, en cas de catastrophe et de gestion des crises. Il s'agit du troisième lancement de l'année d'une Ariane 5, et du septième lancement d'une fusée depuis janvier 2019 au centre spatial guyanais (CSG). Il s'agit du 105e lancement d'une Ariane 5 depuis la Guyane française.