VIDEO. La Grande Ourse, une constellation aux mille facettes

La Grande Ourse est une constellation, plus précisément un ensemble d'étoiles apparemment proches les unes des autres. Avec des outils d'observation, il est même possible d'en voir encore plus. La Grande Ourse est l'une des constellations les plus connues de l'hémisphère Nord, souvent assimilée à un ours piégé dans le ciel. Elle est présente tant dans la culture gréco-romaine que chez les Indiens d'Amérique.

La 3ème constellation la plus étendue de notre ciel

Par sa taille, mais aussi par sa constance, La Grande Ourse est la 3ème constellation la plus étendue de notre ciel. Pour les peuples vivant au-dessus du 41ème parallèle nord, la Grande Ourse est visible toutes les nuits de l'année. Selon l'endroit où l'on se trouve, certaines constellations sont saisonnières, apparaissant et disparaissant au fil de l'année. Les autres sont circumpolaires : elles ne disparaissent jamais en-dessous de l'horizon.

Une confusion fréquente

Attention de ne pas confondre la Grande Casserole et la Grande Ourse. La Grande Casserole est un astérisme, une sorte de mini-constellation s'inscrivant dans un ensemble plus grand d'étoiles. En l'occurrence, la Grande Casserole est formée lorsqu'on relie les sept étoiles les plus lumineuses de la Grande Ourse.