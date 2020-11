Une météorite embrase le ciel japonais

Une véritable boule de feu. Un météore a traversé l'atmosphère en émettant une lumière puissante, visible dans de vastes régions du Japon. Des images impressionnantes ont été capturées à 1h34, dimanche 29 novembre, par les caméras de la NHK, la chaîne de diffusion publique japonaise, dans les préfectures de Mie et Aichi, situées dans le centre du pays.

People across wide areas of Japan were treated to a spectacular light show in the early hours of Sunday, thanks to what is believed to be a meteor. pic.twitter.com/r0HfI082SK