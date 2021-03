VIDEO. Regardez en direct la conférence de presse de Thomas Pesquet, à quelques jours de son départ pour l'espace

Décollage imminent. A quelques jours du départ de l'astronaute français Thomas Pesquet dans l'espace, l'Agence spatiale européenne organise une conférence de presse, mardi 16 mars, à partir de 11h30. Thomas Pesquet deviendra, le 22 avril, le premier spationaute européen à s'envoler à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, dans un lanceur Falcon 9 depuis la Floride aux Etats-Unis.

Pour cette novuelle expédition spatiale, Thomas Pesquet sera accompagné des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur et du Japonais Akihiko Hoshide. La mission de Thomas Pesquet porte le nom d'Alpha, en référence au système stellaire Alpha du Centaure, situé dans le même système que l'étoile Proxima, nom de sa première mission. En attendant, le Français se prépare et s'entraîne à voler à bord de la nouvelle capsule Crew Dragon.