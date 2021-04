Thomas Pesquet : la rock star française de l'espace

Thomas Pesquet bénéficie d'un accueil de rock star de l'espace, où qu'il aille. Car chez les Terriens, l'astronaute de 43 ans intrigue autant qu'il fascine, avec son parcours impressionnant et son profil de gendre idéal. Ingénieur, pilote, musicien et judoka, il est à l'aise dans tous les cadres d'interview, et dans six langues. Depuis son retour sur terre, les journaux se l'arrachent. Les petits et les grands, et même le président en sont fan.

Partager son expérience

Dans l'espace, Thomas Pesquet n'est pas resté dans sa bulle. Il n'a eu de cesse de partager son expérience. Il y a surtout ses photos prises entre deux expériences scientifiques et postées sur les réseaux sociaux. La terre vue de l'espace est une manière de sensibiliser le monde aux enjeux de l'environnement, et en particulier les écoliers pour qui il fait de nombreuses vidéos. Pour les enfants, il est un modèle. Son sens de la pédagogie côtoie aussi son sens de l'humour. Il n'hésite pas à monter l'envers du décor, et ne se prend pas au sérieux.