Espace : départ imminent pour Thomas Pesquet

Thomas Pesquet vient d'arriver à Cap Canaveral en Floride (Etats-Unis), d'où il partira dans cinq jours dans l'espace. Accompagné de trois autres astronautes, ils rejoindront la station spatiale internationale. Avec ce voyage, le natif de Roanne (Loire) deviendra le Français ayant passé le plus de temps dans l'espace. "Dans la position où je me trouve, c'est très enthousiasmant, mais j'espère aussi que ça l'est pour tout le monde parce que cette aventure, on essaye de ne pas la vivre égoïstement (...) On pense que ce qu'on essaye de faire dans l'espace ça sert à tous", explique le spationaute.

Une mission de six mois

À 43 ans, Thomas Pesquet va devenir le premier Français à commander un vaisseau spatial. Il doit cette réussite à ses qualités techniques, physiques et scientifiques, mais aussi au succès de sa première mission. Américains et Européens sont également touchés par ses qualités de communicant. Avec ses confrères, l'astronaute français part pour une mission de six mois.