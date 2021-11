Espace : le retour de Thomas Pesquet sur Terre envisagé dimanche ou lundi

Après environ six mois passés à bord de la Station spatiale internationale, l'astronaute français s'apprête à rentrer sur Terre. Un retour qui risque d'être perturbé par les conditions climatiques.

Thomas Pesquet va bientôt retrouver la Terre et dire au revoir à sa combinaison. Après un séjour d'environ six mois dans la Station spatiale internationale (ISS), le retour des quatre astronautes de la mission baptisée Crew-2 est prévu entre dimanche 7 novembre et lundi 8 novembre, en fonction des conditions météorologiques.

Amerrissage dans le Golfe du Mexique

À près de 400 kilomètres d'altitude, Thomas Pesquet et ses compagnons s'installeront dans une capsule Dragon qui quittera l'ISS et entamera une longue descente de 15 heures. L'amerrissage est prévu dans le Golfe du Mexique. "Ce n'est pas le premier amerrissage, ça va ressembler beaucoup à mon atterrissage sur le Soyouz", explique l'astronaute français.

Le calendrier reste très incertain notamment à cause des conditions météorologiques."Nous allons encore avoir un bulletin météo d'ici quelques heures. Si les vents ne sont pas favorables, toute cette phase-là sera décalée pratiquement d'une journée", explique Phillipe Willekens, directeur de communication de l'agence spatiale européenne. La météo empêchera également le passage immédiat du relais à l'équipage suivant, Crew-3, qui ne décollera que la semaine prochaine.