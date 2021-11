Depuis l'espace, Thomas Pesquet décrit à Emmanuel Macron les dégâts climatiques sur Terre

"Par le hublot de la Station spatiale, on voit distinctement la fragilité de la Terre." Dans une conversation vidéo depuis la Station spatiale internationale, jeudi 4 novembre, l'astronaute Thomas Pesquet a décrit à Emmanuel Macron les dégâts climatiques sur Terre qu'il a vus depuis l'espace au cours de sa deuxième mission en orbite.

"Est-ce que vous voyez véritablement les conséquences du dérèglement climatique, des traces tangibles ?" lui a demandé le président, depuis son bureau. "Malheureusement oui, monsieur le président, a répondu Thomas Pesquet. On voyait des régions entières qui brûlaient, le Canada, la Californie recouverte d'un nuage de fumée, les flammes qu'on voyait à l'œil nu à 400 km d'attitude, même chose dans le sud de la France et la Grèce et sur le bassin méditerranéen", a-t-il raconté. Il a aussi décrit "le triste spectacle des tempêtes tropicales qui s'enchaînent".

"Ces phénomènes météo s'accélèrent"

"Vous avez vu des évolutions par rapport à votre dernière mission ?" a enchaîné le président, qui avait déjà conversé avec l'astronaute. "Oui, ces phénomènes météo s'accélèrent de manière inquiétante", a répondu l'astronaute, un constat qui a visiblement frappé le chef de l'Etat, resté un instant silencieux.

"Il faut accélérer beaucoup plus les engagements et leur mise en œuvre. C'est l'objectif de cette COP26 et de ce qu'on essaie tous de faire au niveau national, régional et européen", a conclu le président, en remerciant l'astronaute d'apporter "cette part de rêve et d'inspiration".