Espace : Thomas Pesquet a quitté la Station spatiale internationale pour un amerrissage en Floride

La mission de six mois en orbite de Thomas Pesquet est arrivée à son terme. L'astronaute français a quitté la Station spatiale internationale. Lundi 8 novembre, vers 20h heure française, la capsule Crew Dragon a réussi son désamarrage avec Thomas Pesquet et trois de ses collègues à bord, direction la Floride (États-Unis), pour un long voyage de huit heures. Ce retour avait été reporté à cause de conditions météorologiques défavorables.

Impossible de remarcher directement

"Il y a sept zones de repêchage possible. Le vent peut faire dériver la capsule lorsque les quatre parachutes vont se déployer. Une fois qu'elle aura touché l'eau […] il va d'abord y avoir des petits bateaux de SpaceX lancés à sa poursuite pour arriver près d'elle. Il faudra attendre un peu pour voir le gros bateau la récupérer avec une grue et remonter la capsule sur le pont", relate Loïc de la Mornais, en direct de Cap Canaveral (États-Unis). Thomas Pesquet et ses comparses seront transportés sur une civière, car après six mois sans gravité, leurs muscles ne pourront plus les porter.