DIRECT. Suivez la première conférence de presse de Thomas Pesquet depuis son retour sur Terre

: Bonjour @Curiosité. Thomas Pesquet n'a pas répondu à cette question, mais il a évoqué le tournage russe qui a eu lieu dans l'ISS : "Pour nous, c'était un peu inattendu. Tout le monde est très entraîné, on met dix ans avant d'aller dans l'ISS et eux ils ont eu une petite année. Au final, ça s'est très bien passé, on a été très clair sur les règles, ils ont été très pro."

: Peut-on poser une question à Thomas Pesquet? Postule t il au poste de directeur de la photographie pour le film de Tom Cruise qui se tournera en partie dans la capsule où il vient de passer 6 mois et des milliers de photos ?

: "Ce qu'on fait à bord de l'ISS, c'est de la recherche pour la Terre. (...) On a des études sur les radiations, pour voir les effets et comment les contrer. L'eau est une très bonne protection contre les radiations."









: "Aujourd'hui, toutes les agences sont d'accord pour retourner vers la Lune, mais de manière plus durable, pour des buts scientifiques. Une fois qu'on aura fait ça, on ira faire la même chose sur Mars. C'est vraiment la road-map de l'exploration."

: "Tous les jours le travail est différent, on travaille sur des expériences de physiologies, de médecine. Ce que j'en retiens, c'est plus de 200 expériences sur une période de six mois", explique l'astronaute.

: "On a des prélèvements à faire dès qu'on touche terre. Il faut se rebooster, se remuscler, entrainer son système d'équilibre."







: La conférence de presse de Thomas Pesquet débute. Vous pouvez la suivre dans notre direct.