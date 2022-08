Télescope James Webb : "Un niveau de précision encore jamais vu", s'enthousiasme un astrophysicien

Après la détection de CO2 dans l'atmosphère d'une exoplanète (une planète hors de notre système solaire), le télescope James Webb rassure sur ses capacités. "Cette détection à un tel niveau de précision, c'est du jamais vu", s'enthousiasme ce vendredi 26 août sur fanceinfo Jérémy Leconte, astrophysicien et chercheur au Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Qu'est-ce que cette découverte veut dire exactement ?

En soi, cette découverte est déjà impressionnante parce que c'est la première fois qu'on détecte du CO2 dans une exoplanète, cela n'avait jamais été fait avant. Et puis c'est la première découverte d'une longue série avec James Webb, qui nous rassure sur les capacités de ce télescope à faire de la science au plus haut niveau et même à un meilleur niveau que ce que l'on attendait, donc ça augure de très bonnes choses pour la suite.

Est-ce que cela signifie que l'on pourrait vivre sur d'autres planètes ?

Cette première cible que l'on a regardée, c'est une planète du type de Saturne, géante et principalement faite d'hydrogène et d'hélium, il n'y a sans doute pas de surface solide. Cette découverte du CO2 ne nous apprend pas s'il pourrait y avoir de la vie sur cette planète mais plutôt de quoi elle est faite. On va pouvoir beaucoup mieux comprendre comment ces planètes se créent, se forment et évoluent dans le temps. C'est une première étape pour ensuite comprendre ce qui peut se passer à leur surface. Ça nous permet aussi de comprendre comment s'est formé notre propre système solaire et pourquoi il est particulier.

Les capacités de ce télescope sont clairement exceptionnelles ?

Oui. Cette détection est à un niveau de précision, c'est du jamais vu pour une détection de molécule dans l'atmosphère d'une exoplanète. Et c'est seulement en observant la planète une fois pendant quelques heures ! Avec Hubble, il aurait fallu répéter plusieurs fois les observations. Ça veut vraiment dire qu'on va pouvoir détecter des signaux très faibles.