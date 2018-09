SpaceX annonce un premier "client privé" pour un voyage autour de la Lune

Objetif Lune. La compagnie spatiale américaine SpaceX a annoncé, jeudi 13 septembre, avoir signé avec un premier client pour un voyage autour de la Lune à bord de sa prochaine grande fusée baptisée BFR. Aucune mission habitée n'est retournée dans l'orbite lunaire depuis Apollo 17, de la Nasa, en décembre 1972.

"C'est une étape importante pour ceux qui rêvent d'aller dans l'espace", a tweeté la compagnie, en précisant que l'identité du passager serait dévoilée lundi. Le BFR, pour "Big Falcon Rocket", qui devrait mesurer 106 mètres de haut, est encore en développement et ne devrait pas voler avant plusieurs années.

SpaceX has signed the world’s first private passenger to fly around the Moon aboard our BFR launch vehicle—an important step toward enabling access for everyday people who dream of traveling to space. Find out who’s flying and why on Monday, September 17. pic.twitter.com/64z4rygYhk