Espace : la Nasa prépare le retour de l'homme sur la lune

Plus de 50 ans après les grands pas pour l'humanité de Neil Armstrong et Buzz Aldrin, l'Homme pourrait refaire un petit pas sur la lune avec le programme Artemis.

Lundi 29 août 2022, à Cap Canaveral en Floride, décollera une fusée en direction de la lune. A l'intérieur de la capsule, aucun être humain, pour l'instant. Première étape du programme Artemis, ce lancement doit permettre à la Nasa de valider la possibilité du retour de l'Homme sur le satellite. "Artemis est le programme de retour sur la lune", annonce fièrement Bill Nelson, le directeur de l'agence spatiale américaine.

Le retour scruté avec attention

La capsule doit aller jusqu'à l’astre avant de revenir pour un voyage d’une durée de quarante jours. La principale inquiétude réside dans le retour à plus de 40 000 km/h dans une chaleur extrême. Le risque est celui d'une désintégration de la capsule. Il faudra attendre au moins 2025, soit plus de 55 ans après Neil Armstrong et Buzz Aldrin, pour voir de nouveau un Homme poser le pied sur la lune. La Nasa, par la voix de son administratrice adjointe Pamela Melroy a fait savoir qu'elle souhaitait envoyer un équipage mixte.