Nuits des étoiles : que faire si vous pensez avoir trouvé une météorite ?

Ce sont des objets extrêmement rares, mais il n'est pas impossible d'en découvrir. Franceinfo vous donne quelques conseils au cas où vous soyez tombés sur ces roches extraterrestres.

De fines traînées illuminent le ciel nocturne du mois d'août. Comme chaque année, à cette période, les Terriens peuvent profiter du spectacle offert par les Perséides. Ces étoiles filantes sont des débris provenant de la comète Swift-Tuttle qui tourne dans le système solaire tous les 133 ans. Ces petites poussières, "qui vont de la taille d'un grain de sable à celle d'un petit pois", se désintègrent en rentrant dans l'atmosphère de la Terre, comme l'expliquait Mathilde Gaudel, docteure en astrophysique et chercheuse à l'Observatoire de Paris, à franceinfo.

Il n'est pas impossible, bien que cela soit très rare, que certains débris soient assez gros pour résister à l'intense chaleur générée lors de leur entrée dans l'atmosphère terrestre et parviennent jusqu'au sol. Le météore (qui décrit un phénomène lumineux dans le ciel) devient alors météorite. Il n'est pas non plus impossible, bien que cela soit extrêmement rare, que vous tombiez dessus dans votre jardin, dans le champ voisin, sur un chemin de randonnée, ou ailleurs. En France, au XIXe siècle, 45 météorites ont été observées et étudiées. Mais seulement 9 ont été recensées au XXe siècle. Franceinfo détaille la conduite à suivre si vous pensez en avoir trouvé une.

Repérer de premiers indices

Si vous n'avez jamais vu une météorite et si vous n'en avez jamais touché, il peut être très difficile de la distinguer d'autres roches. Quelques indices peuvent vous aiguiller. La première est la présence d'une croûte de fusion enrobant la pierre, décrivait Jerôme Gattacceca, directeur de recherche au CNRS, lors d'une conférence diffusée sur YouTube. D'une épaisseur d'environ 1 mm, elle donne à la météorite un aspect lisse, parfois vitreux.

Il faut dire qu'une météorite arrive sur Terre à une vitesse d'environ 70 000 km/h. En pénétrant dans l'atmosphère de notre planète, la température de surface de l'objet peut grimper jusqu'à 2 000°C, précisait l'astrophysicien Emmanuel Jacquet, maître de conférences à l'Institut de minéralogie au Muséum national d'histoire naturelle, lors d'une autre conférence sur YouTube. Résultat, la roche en surface fond et se resolidifie ensuite. La croûte de fusion est le produit de cette traversée aux conditions extrêmes.

Une météorite présentée au musée Naturalis de Leiden (Pays-Bas), le 26 juin 2017. (KOEN VAN WEEL / ANP / AFP)

La croûte ne recouvre pas forcément la météorite dans sa totalité, laissant voir la roche en dessous. "Souvent, on m'amène des cailloux en pensant que ce sont des météorites, des cailloux entièrement noirs, y compris à l'intérieur. Mais en général, les météorites ne sont pas noires à l'intérieur. Elles le sont en surface", remarque Jerôme Gattacceca.

Inutile de chercher un petit cratère autour d'une éventuelle météorite de quelques centimètres de diamètre. Pour les objets de taille plus importante, ce n'est pas obligatoire non plus. "Un caillou qui fait une dizaine de kilos, qui tombe dans l'herbe, il ne faut pas croire que cela va s'enfoncer, et faire un cratère. Cela fait un petit trou et le caillou reste en surface", note Jerôme Gattacceca (à 8'10'' dans la vidéo ci-dessous).

Un autre signe montrant que vous êtes face à une météorite est son magnétisme. Les météorites ayant, à l'inverse des simples pierres, une capacité à attirer une matière aimantée. Mais pour le constater, les spécialistes déconseillent vivement d'en approcher un aimant. Cela pourrait altérer son empreinte magnétique qui est liée à son lieu de provenance et à son parcours. Des informations précieuses pour la science, alors que l'objet en question a probablement l'âge du système solaire, soit environ 4,5 milliards d'années. Il est donc préférable d'approcher une boussole et de constater si l'aiguille bouge ou non.

Noter tout de votre découverte

Avant de toucher ou déplacer la pierre, notez la date, l'heure et surtout l'emplacement exact du lieu où elle a été découverte. Vous pouvez, par exemple, enregistrer les coordonnées GPS grâce à un smartphone. Prenez le temps de la prendre en photo, de près, et en contexte. Toutes ces informations peuvent aider à retracer l'histoire récente de l'objet, son éventuelle altération, sa trajectoire, et donc peut-être son origine.

"Les météorites proviennent essentiellement de la ceinture d'astéroïdes qui se trouve entre Mars et Jupiter, à environ 300 millions de kilomètres de la Terre", rappelle Jérôme Gattacceca sur le site du CNRS. Mais certaines, encore plus rares, viennent de la Lune ou encore de Mars. Il serait regrettable de se priver d'éléments pouvant apporter des précisions. "Chacune de ces météorites est une fenêtre sur un moment, un lieu dans l'histoire du système solaire. Et à chaque fois, nous pouvons découvrir des choses que l'on ne comprend pas", explique la météoritologue Brigitte Zanda dans ce reportage de France 2.

Ne pas la saisir à mains nues

Une météorite contient une quantité importante de fer. En la laissant au sol à la merci des éléments, elle peut rouiller rapidement sous l'effet de l'humidité de la terre, de la pluie ou de la rosée. Il faut donc la mettre à l'abri. François Colas, directeur de recherche au CNRS, interrogé dans l'émission "Le Monde de Jamy", conseille de l'attraper avec une feuille d'aluminium ou des gants en latex. Lorsque des fragments d'une météorite ont été découverts en Normandie en février dernier, les scientifiques et volontaires du programme de science participative Vigie-Ciel les ont ainsi saisis avec de l'alu.

Même si la roche que vous avez trouvée est pleine de terre ou sale, ne la rincez pas. "L'eau altère vraiment très vite les échantillons", prévient Brigitte Zanda, interrogée sur France Inter. Si, à tout hasard, vous avez l'immense chance de pouvoir ramasser une météorite tout juste tombée du ciel, prenez garde à sa température. Elle est alors d'environ -30°C, selon le médiateur scientifique Pierre Henriquet. Il faut lui laisser du temps pour qu'elle soit à température ambiante. En dehors de cette précaution, pour cette situation exceptionnelle, il n'est pas dangereux de tenir une météorite à mains nues. Mais l'idée est de limiter la contamination que l'on pourrait lui apporter par la sueur ou les bactéries présentes sur la peau.

Demander l'avis d'experts

La Terre est constamment bombardée de roches venues de l'espace. Chaque année, une dizaine de tonnes de météorites et environ 5 200 tonnes de micrométéorites (poussière extraterrestre dont le diamètre varie entre 30 et 200 micromètres) nous tombent dessus, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Earth & Planetary Science Letters et menée par des chercheurs du CNRS. Toutefois, les météorites restent des objets extrêmement rares. Pour écarter tout doute sur votre découverte, il est possible de demander une expertise auprès du Muséum national d'histoire naturelle en remplissant un formulaire disponible en ligne. Mais ne vous attendez pas à des miracles. "Il est généralement largement plus vraisemblable d'avoir trouvé une roche terrestre inhabituelle", prévient le musée.