Mission Polaris Dawn de SpaceX : à l'issue de la première sortie spatiale privée de l'histoire, les quatre astronautes amateurs de retour sur Terre

Les premiers touristes de l'espace sont de retour sur Terre. Ou plutôt, sur mer. La capsule de la mission Polaris Dawn de SpaceX a amerri dimanche 15 septembre au large de la Floride (Etats-Unis). Selon une vidéo de SpaceX retransmise en direct, le vaisseau Dragon a amerri à 3h37 du matin heure locale (soit 9h37 heure française). Une équipe s'est immédiatement déployée pour récupérer la capsule et les quatre membres de l'équipage.

Ce voyage historique d'astronautes non professionnels a duré cinq jours. Le commandant de bord, le pilote et milliardaire américain Jared Isaacman, disposait toutefois d'une certaine expérience, puisqu'il s’était déjà envolé dans l’espace avec la firme d'Elon Musk, en 2021. Les quatre astronautes amateurs, deux femmes et deux hommes, pilotes ou ingénieurs de formation, étaient par ailleurs bien préparés : avant de s'envoler pour cette mission à 1 400 km d'altitude, ils se sont entraînés pendant deux ans et demi.

Jared Isaacman, ainsi que l'employée de SpaceX Sarah Gillis se sont même brièvement aventurés jeudi à l'extérieur de leur vaisseau, réalisant ainsi la première sortie spatiale privée de l'histoire.