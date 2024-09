Space X : quels sont les enjeux de la première sortie dans l'espace d'astronautes non-professionnels ?

C’est une première dans l’histoire spatiale. Jeudi 12 septembre à 8H23, heure de Paris, des astronautes non-professionnels vont tenter une sortie dans l'espace à 700 km d’altitude. Cet équipage sera donc presque deux fois plus haut que l’ISS, la station spatiale internationale qui se situe à 400 km d’altitude. Si tout se passe bien, dans la matinée, la capsule Crew Dragon de la société SpaceX doit être dépressurisée, puis s'ouvrir et comme elle ne possède pas de sas, les quatre membres d’équipage, deux hommes et deux femmes, qui ne sont pas des astronautes professionnels de la NASA, seront alors exposés au vide spatial. Deux membres de l'équipage vont sortir tour de rôle à l’extérieur, en scaphandre, tout en restant rattachés à la capsule.

Cette sortie historique est à suivre sur le site de SpaceX. Il s’agit de la première sortie spatiale réalisée par des civils "non professionnels", mais ce ne sont quand même pas des amateurs. On est loin de la sortie touristique. Les membres de l'équipage se sont entraînés durant deux ans, avec des séances en simulateur, en centrifugeuse, du saut en parachute ou encore un stage de survie. Ils n’ont pas, non plus, n’importe quel CV.

Un équipage composé de pilotes et de salariés de Space X

Le commandant de bord, c’est le pilote et milliardaire américain Jared Isaacman, c’est lui qui finance cette mission spatiale privée dont le montant est gardé secret. Il s’est déjà envolé dans l’espace avec SpaceX, en 2021. Il va avoir le privilège de sortir en scaphandre dans le vide spatial accompagné de Sarah Gillis, une ingénieure chez SpaceX, qui réalise ici son baptême dans l’espace. C’est également une première spatiale, pour les deux autres passagers qui resteront dans la capsule. Anna Menon, médecin, est également salariée de Space X et ancienne de la NASA, et Scott Poteet, est pour sa part ex-pilote de chasse de l’US air force.



Au-delà de l’exploit technologique et humain, c’est aussi une étape fondamentale pour le secteur spatial privé. SpaceX est en train de franchir une nouvelle étape majeure dans la maîtrise des vols spatiaux habités. En plus de tenter la première sortie extra-véhiculaire privée de l’histoire, cette mission est aussi l’occasion pour l’entreprise d’Elon Musk de tester ses combinaisons de dernière génération destinées au vide spatial et d'expérimenter une montée à 1400 km d’altitude, la distance la plus lointaine, jamais atteinte pour un équipage depuis les missions lunaires d’Apollo. Si cette nouvelle mission se passe bien, elle contribuera clairement à asseoir la présence incontournable d'Elon Musk dans l'écosystème spatial américain.