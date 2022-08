Mission Artémis : la Nasa annonce une nouvelle tentative de décollage samedi vers la Lune

Le nouvel essai se précise. La Nasa annonce, mardi 30 août, qu'elle tentera de lancer sa nouvelle méga-fusée pour la Lune samedi, après une première tentative manquée lundi du fait d'un problème technique.

"Nous nous sommes mis d'accord pour changer notre date de décollage pour samedi, le 3 septembre", a déclaré lors d'une conférence de presse Mike Sarafin, chargé de la mission Artémis 1, qui doit marquer le début du programme américain de retour sur la Lune cinquante ans après le dernier vol d'Apollo. Lundi, Mike Safarin évoquait "l'option de vendredi" pour un nouveau décollage, ainsi qu'une autre fenêtre de tir le 5 septembre. Ensuite, la possibilité de décollage sera interrompue jusqu'au 19 septembre.

Plusieurs problèmes sont venus empêcher le lancement de la fusée de la mission Artémis lundi. Le remplissage des réservoirs de la fusée avec son carburant ultra-froid avait commencé avec environ une heure de retard à cause d'un risque de foudre. Puis, une fuite a entraîné une pause lors du remplissage de l'étage principal avec l'hydrogène. Vers 7 heures du matin, un nouveau problème, décisif, est apparu : l'un des quatre moteurs RS-25, sous l'étage principal de la fusée, n'arrivait pas à atteindre la température souhaitée – condition nécessaire pour pouvoir l'allumer. Un souci de valve a également été rencontré, a précisé Mike Sarafin. Le compte à rebours a alors été stoppé et, après plus d'une heure d'attente, la directrice de lancement à la Nasa, Charlie Blackwell-Thompson, a pris la décision finale d'annuler.