Le lancement du dernier vol d'Ariane 5 est repoussé

Le dernier vol de la fusée Ariane 5 est repoussé à cause de "vents d'altitude défavorables", explique Arianespace. Il était prévu ce mardi.

Le 117e et dernier vol de la fusée Ariane 5, prévu mardi 4 juillet, est repoussé à cause de la météo, ont appris franceinfo de sources concordantes. Arianespace évoque dans un communiqué de presse des "vents d'altitude défavorables" qui soufflent au-dessus du centre spatial.



Le décollage était prévu mardi 4 juillet depuis Kourou (Guyane) à 23h30, heure de Paris. Il avait déjà été reporté une première fois du 16 juin à ce 4 juillet. Arianespace affirme que le nouveau lancement aura lieu "au plus tôt, si la météo le permet".

Le décollage le plus tôt possible peut-être envisagé pour mercredi 5 juillet entre 19h et 20h05 heure locale. Ce dernier vol d'Ariane 5 doit permettre le déploiement de deux satellites militaires français et allemand.