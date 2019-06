VIDEO. Pourquoi l'espace est le prochain enjeu de la domination internationale

En octobre 2017, un satellite russe s'approche très près d'un satellite franco-italien, trop près selon les règles en vigueur dans l'espace. Quelques jours plus tard, l'engin fait la même manoeuvre avec un satellite américain. Paris a dénoncé une tentative d'espionnage par la voix de Florence Parly, la ministre des Armées. L'espace est devenu stratégique. Sans satellite, pas de GPS, pas de transaction bancaire, et pour l'armée, impossible de guider les bombes ou de diriger les troupes.

Une guerre de l'espace qui a déjà commencé

Or, les satellites sont des engins vulnérables. Chaque pays se prépare désormais à un conflit de l'espace, notamment la Chine et la Russie. L'arme secrète des Américains est un drone spatial, le X-37B et son utilité reste mystérieuse. "C'est plausible que les rivalités ici sur Terre deviennent des rivalités dans l'espace", affirme Victoria Samson, directrice de Secure World Foundation, à Washington (Etats-Unis). Mais selon les experts, il ne faut pas s'imaginer un conflit à la Star Wars, mais plutôt de l'espionnage et du brouillage de satellite, qui ont déjà commencé.

